Manch eine Marketing-Behauptung lässt sich widerlegen - vorausgesetzt, man nimmt sie genauer in den Blick

Zum Print-Mailing als Werbemittel kursieren viele Meinungen – vom erheblichen gestalterischen Aufwand bis zur fehlenden Nachhaltigkeit bei der Auslieferung. Doch die Dinge sind nicht so klar, wie sie scheinen. Freuen Sie sich auf überraschende Einblicke zum postalischen Mailing. Und den ersten Teil der Reihe "Widerlegt!", in der wir Mythen rund um verschiedene Werbegattungen näher beleuchten.

Mythos Nummer 3: Print-Mailings sind nicht nachhaltig

Pexels / Alena Koval Der Vergleich des ökologischen Footprints verschiedener Werbemittel ist wichtig, aber auch komplex

Tipps für einen geringeren Footprint bei Print-Mailing-Kampagnen

Mythos Nummer 4: Junge Menschen sind mit Print-Mailings nicht zu erreichen

Unsplash / Claudio Schwarz Per QR-Code gelingt der Medienwechsel vom Print-Mailing auf die Landingpage im Internet nahtlos

Mythos Nummer 5: Für Werbepost ist die DSGVO eine unüberwindbare Hürde

Neben dem Selfservice-Tool beschleunigt auch Marketing Automation einhergehende Prozesse: "Ein Medium sollte nicht nur gut performen, sondern auch einfach zu verwenden sein. Daher haben wir das Print-Mailing in unterschiedliche Marketing-Automation-Systeme integriert, wo es regelbasiert ausgesteuert wird", erklärt Görtz. Der Eintritt eines festgelegten Ereignisses wie der Geburtstag eines Kunden setzt den Versand eines individualisierten Print-Mailings automatisch in Gang. Ein weiterer Vorzug dieses Ansatzes: Die Einlieferung der Werbebriefe bei der Deutschen Post entfällt.Nachhaltig ist ein Werbemittel, das der Kunde wertschätzt und nutzt. Laut Anne Kneermann, Marketingchefin beim Online-Schmuckhändler Heideman, ist das beim Print-Mailing der Fall: "Unserer Erfahrung nach wirken Werbebriefe wochenlang. Oft hängen sie an Kühlschränken oder Pinnwänden. Sind sie besonders auf die Zielgruppe abgestimmt, etwa als dekorative Karte mit Zitat, werden sie manchmal sogar eingerahmt." Die Ergebnisse der CMC Print-Mailing-Studie bestätigen ihre Erfahrungen: 51 Prozent der von Print-Mailings ausgelösten Bestellungen gehen erst fünf Wochen oder später nach dem Versand ein.Dass Print-Mailings in der Regel akribisch geplant und punktuell eingesetzt werden, rückt eine Veröffentlichung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in ein neues Licht. Auf der Website der Behörde veranschlagen Umweltexperten für eine E-Mail einen CO-Ausstoß von durchschnittlich 10 Gramm, für einen Standardbrief mit Produktion, Druck und Transport 20 Gramm. Erreichen E-Mail-Kampagnen doppelt so viele Menschen wie Print-Mailing-Kampagnen, verursachen sie also den gleichen ökologischen Schaden.Unternehmen versenden E-Mails aufgrund der geringen Kosten, der kurzen Vorhaltezeit und der vergleichsweise schwachen Conversion Rate oft mit einem Abstand von wenigen Tagen. Demnach bekommt laut Statista jeder fünfte Web.de- und Gmx-Nutzer in Deutschland mehr als 20 Newsletter pro Woche.Das Fachmagazin ONEtoONE berücksichtigt den digitalen Wirkungsnachteil und berechnet auf Basis der CMC Dialogpoststudie 2021 bei den E-Mails eine Versandmenge von 200 Stück pro Conversion; dabei werden 2.000 Gramm COverursacht. Im Gegensatz dazu müssen nur 14,7 E-Mails versendet werden, um einen Kunden zu konvertieren. In der Summe schaden daher Print-Mailings der Umwelt vermutlich weniger als E-Mails.Zertifizierte Papiere und CO-Kompensationsprogramme sind wichtige Bausteine nachhaltiger Print-Mailing-Kampagnen . Papiere aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft markiert etwa das FSC-Siegel des Forest Stewardship Councils. Die gemeinnützige Organisation prüft nach strengen ökologischen und sozialen Richtlinien. Mit dem "Blauen Engel" bezeugen Unternehmen wiederum, Recyclingpapier zu nutzen. Ergänzt durch einen klimaneutralen Druck wird das Print-Mailing umweltschonend produziert.Beim Versand unterstützen die Programme "Go Green" und "Go Green Plus" der Deutschen Post nachhaltige Strategien. Bei "Go Green" werden die bei der Zustellung entstehenden Emissionen durch Investitionen in globale Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Seit dem vergangenen Jahr erfolgt diese Kompensation für Werbesendungen automatisch. Die buchbare Plus-Variante bezieht sich auf emissionslindernde Maßnahmen im logistischen Netz, etwa den Einsatz von Elektro-Lkws.Die Mitglieder der Generation Z sind zwar mit Smartphone, iPad und Co. aufgewachsen, sie wünschen sich dennoch, von Marken multisensual angesprochen zu werden. "Gerade weil für die 13- bis 27-Jährigen digitale Kommunikation alltäglich ist, sind sie offen für neue Erfahrungen", erklärt Michael Kleinjohann, Professor für Marketing & Communications Management an der ISM Köln und Autor des Buchs "Marketingkommunikation mit der Generation Z". Mit neuen Erfahrungen meint er unter anderem Showrooms, Produktsamplings und postalische Werbesendungen – Maßnahmen, die eine haptische Ebene schaffen und somit das Erleben der Marke intensivieren sowie das Markenvertrauen stärken.Die Ergebnisse der Studie "Driving Effectiveness Through Direct Mail" stützen die Aussagen des Wissenschaftlers. Das World Advertising Research Center und Royal Mail Marketreach untersuchten hierbei 218 britische Werbekampagnen. Zwei wesentliche Resultate: 42 Prozent der 15- bis 24-Jährigen recherchierten nach Erhalt eines Werbebriefs im Internet nach der entsprechenden Marke. QR-Codes stellten dabei eine willkommene Brücke in die digitale Welt dar: 84 Prozent scannten den auf dem Anschreiben abgedruckten Code und interagierten daraufhin online mit der Marke.Der Produzent von Gamer-Getränken LevlUp kombiniert die Faktoren Print-Mailing und QR-Code, um seine Kernkundschaft zwischen 16 und 26 Jahren anzusprechen: "Wir senden Bestandskunden, die auf E-Mails nicht reagieren, individuell gestaltete Postkarten oder Werbebriefe mit QR-Codes. Gerade jüngere Menschen kommen mit dem Code problemlos klar. Uns ermöglicht er eine einfache Erfolgskontrolle", erklärt Stephan Kleine-Cordes, bis vor kurzem Senior Online Marketing Manager bei LevlUp.Die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung sind durchaus streng. Vor allem für Marketer, die Kunden bevorzugt via E-Mail kontaktieren. Sie müssen hierfür ein Double-Opt-in einholen. Was viele Marketer nicht wissen: Für das Print-Mailing ist kein Opt-in erforderlich. Unternehmen können Neukunden und bestehende Privat- und Firmenkunden postalisch ohne Einwilligung anschreiben. Erst bei einem Werbewiderspruch durch den Kunden müssen sie den Versand einstellen. Somit gilt für Briefwerbung: Datenschutz und hohe Reichweiten lassen sich bedenkenlos kombinieren."Dass Print-Mailings kein Opt-in erfordern, ist ein unschlagbarer Vorteil gegenüber E-Mail-Marketing, denn es gibt immer gute Bestands- und Neukunden, die mit digitalen Maßnahmen nicht erreicht werden können", sagt Ann-Kristin Vorndran, Team Lead Retention Marketing bei Roastmarket, einem Onlineshop für Kaffeeprodukte.Das Unternehmen verknüpft Werbebriefe, Datenschutz und programmatische Potenziale: Für nahtlose Prozesse hat es das Print-Mailing einfach in die Marketing Automation integriert. Um die Ansprache zu optimieren, wechseln Rabatte und Angebote fortlaufend. Der Erfolg lässt sich sehen: Aktuell steigt die Bestellhäufigkeit nach Erhalt eines Print-Mailings um durchschnittlich 20 Prozent.