Bei dem tiefenpsychologischen Markt- und Medienforschungsinstitut mit Sitz in Köln steigt der neue CMO auch direkt in die Geschäftsführung ein. Mauss soll demnach nicht nur die Marketing- und Vertriebs-Expertise des Unternehmens erweitern, sondern auch seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Markenstrategie, Innovationsmanagement, Unternehmensführung und Nachhaltigkeit mit einbringen, wie es vom Rheingold Institut heißt.





Hauptverantwortlich ist der Manager künftig für Marketing, PR sowie Vertrieb und strategische Markenberatung verantwortlich. "Wir sind stolz, einen so kreativen Kopf mit nationaler wie auch internationaler Marketing-Expertise für rheingold gewonnen zu haben", sagt Stephan Grünewald, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung des Rheingold Instituts. Mehr zum Thema Rheingold Institut Wie sich das Marketing "der neuen Welt" anpassen muss Judith Behmer sieht in der Coronakrise eine große Chance für das Marketing. Laut der Psychologin des Rheingold Instituts ist es die Aufgabe von Marken, Verbrauchern zu zeigen, wie sie ihren Alltag gestalten können. Und da durch Corona weitgehend auf den Kopf gestellt wurde, müssen Marken nun den neuen Alltag miterfinden: Bilder kreieren, Spots zeigen, an die neue Realität anknüpfen. Mit der Installation eines CMO will der Marktforscher seine Beratungskompetenz ausweiten. Zudem könne das Unternehmen mithilfe der Expertise von Mauss seine Studien noch passgenauer auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden. "So bereichern wir unsere Forschungskompetenz mit Innovationskraft und tiefen Branchenkenntnissen. Ein besonderer Schwerpunkt wird außerdem sein, unser Portfolio um Marken- und Strategieberatung zu erweitern", so Grünewald weiter.



Der studierte Betriebswirt Mauss hat zuletzt mehr als viereinhalb Jahre lang als hauptverantwortlicher Geschäftsführer bei Bio-Zentrale die Neupositionierung des Unternehmens und dessen Marke "Biozentrale – Kraft der Natur" verantwortet. Davor war der Manager Marketinggeschäftsführer bei Vapiano sowie Marketingleiter bei Haus Rabenhorst. Dort hat er unter anderem die Marken Rotbäckchen und Rabenhorst neu positioniert und weiterentwickelt. Zu den weiteren Stationen von Mauss zählen Bahlsen, Schneekoppe sowie die Schweizer Burger und Söhne Gruppe. tt