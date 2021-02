© IMAGO / Westend61 Wie und wo man Jugendliche und junge Erwachsene wirklich erreicht, wollen Fischer Appelt und Appinio herausfinden

Was bewegt die junge Generation und mit welchen Themen und Formaten holen Unternehmen sie am besten ab? Dieser Frage widmet sich bei Fischer Appelt ab sofort eine eigens geschaffene Unit mit dem hippen Titel "Teengeist". Auf der gleichnamigen Plattform sollen basierend auf einschlägigen Marktforschungsdaten von Appinio die wichtigsten Trends präsentiert werden, die sich in der Gen Z abzeichnen. Dabei spielt unter anderem das Mediennutzungsverhalten eine zentrale Rolle.