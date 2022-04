© McDonald's Deutschland Dieses Wochenende bekommen Welt-Leser ihr Lesefutter auch von McDonald's

Wer dieses Wochenende die Welt oder Welt am Sonntag kauft, wird gleichzeitig auch in die Welt der Hamburger und frittierten Kartoffeln entführt. Denn als Beilage in den Springer-Zeitungen erscheint erstmals das von DDB München kreierte Kundenmagazin "Zum Hierlesen oder Mitnehmen?" von McDonald's Deutschland. Damit ergänzt die Unternehmenskommunikation des Fastfood-Riesens ihre aktuell klar digital ausgerichtete Image-Kommunikation um ein Print-Element.