Frau Free, kaum ein Thema wird in der weltweiten Marketing-Szene so intensiv besprochen wie Diversity. Nun sind Sie die erste Frau und die erste Person of Colour, die das globale Marketing bei Adidas verantwortet. Was bedeutet Ihnen das? Diversität und Inklusion sind zentrale Themen für alle Unternehmen. Auch bei Adidas – deswegen wollte ich auch unbedingt hier arbeiten. Noch wichtiger ist mir allerdings, dass nach mir noch viele weitere diverse Menschen kommen, um Adidas voranzubringen.