© Share Martina Cleven wird das Marketing und Produktsortiment von Share ausbauen.

Nutzen durch Konsum - das ist das Motto der Social-Impact-Marke Share. Jedes verkaufte Produkt aus dem Unternehmen generiert sofortige Hilfsleistungen. Um die Marke noch bekannter zu machen, holt Share nun Martina Cleven als Chief Marketing Officer ins Haus. Außerdem neu an Bord: Silke Kuisle, die als Chief Financial Officer die Bereiche Finance, Legal, Business Intelligence & IT verantworten wird.