So antwortet ImmoScout24 auf die werbliche Attacke von Ebay Kleinanzeigen

© ImmoScout24 Der Auftritt soll zahlreiche Zielgruppen ansprechen

Gut ein Jahr ist es her, dass ImmoScout24 zuletzt mit einer großen Branding-Kampagne in den deutschen Werbeblöcken präsent war. Seitdem hat das Unternehmen lediglich mit kurzen Produktspots auf seine Immobilienbewertung aufmerksam gemacht. Doch jetzt meldet sich ImmoScout24 mit einer großen Markenkampagne zurück. "Ich bin Hier" lautet der Slogan des Auftritts, in dem die Immobilien selbst zu Wort kommen.