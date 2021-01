Für das Jahr 2021 sind die PLATOW EURO FINANCE Small Cap Konferenz geplant, das PLATOW EURO FINANCE Investorenforum, das PLATOW EURO FINANCE Family Office Forum, das PLATOW EURO FINANCE Beteiligungsforum, das PLATOW EURO FINANCE Unternehmerforum sowie das PLATOW EURO FINANCE Stiftungsforum.Andreas G. Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung dfv Euro Finance Group: "Mit unserem neuen Partner PLATOW festigen wir unsere Position als führender Anbieter von Finanz- und Kapitalmarktkonferenzen am Finanzplatz Frankfurt. Mit PLATOW ergänzen wir auf hervorragende Weise unser erfolgreiches Portfolio an Events im Bereich Finance und Banking." Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer der PLATOW Verlag GmbH: "Wir wollen im Veranstaltungssegment, in dem wir seit mehr als 15 Jahren erfolgreich sind, weiter wachsen. Unter der gemeinsamen Veranstaltungsmarke PLATOW EURO FINANCE sehen wir hierfür die größten Chancen. Wir werden in unserer Kernzielgruppe die Reichweite erheblich ausbauen und als Veranstaltungsplattform für unsere Partner damit noch attraktiver werden."Sönke Reimers, Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe und Geschäftsführer der dfv Euro Finance Group: "Beide Häuser vertreten zu Fragen der publizistischen Ausrichtung ähnliche Ansichten. PLATOW ist für herausragende Berichte und Exklusivrecherchen aus Wirtschaft, Kapitalmarkt und Politik bekannt. Die Verzahnung mit der dfv Euro Finance Group als Premiummarke im Finanz- und Banksegment ist insbesondere durch die große Schnittmenge bei der Zielgruppe sinnvoll. Es ist gut, unsere langjährige Verbindung durch diese Kooperation weiter zu stärken." hor