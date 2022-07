In der offiziellen Pressemitteilung zum Produktlaunch empfehlen True Fruits und Ahoj-Brause den Konsumierenden "besonders an lauen Sommernächten oder hitzigen Partyabenden immer mal wieder eine Brause einzulegen". Der Ahoj-Shot kommt in den drei Sorten Waldmeister, Himbeere sowie Zitrone und mit verschiedenen Etikett-Designs (siehe Bild oben) in limitierter Edition in den Handel. Schmecken sollen die Shots wie die bekannten Ahoj-Brause-Tütchen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 99-Milliliter-Fläschchen von True Fruits liegt bei 2,49 Euro.





Der Smoothie-Hersteller aus Bonn bringt neben seinen Fruchtsäften von Zeit zu Zeit auch limitierte Sondereditionen mit verschiedenen Markenpartnern in den Handel. Die Ahoj-Shots sind dabei bereits die vierte Limited Edition nach den Kooperationen mit



Die fast 100 Jahre alte Kultmarke Ahoj-Brause erhofft sich durch die Kooperation mit der in den Social-Media-Kanälen sehr erfolgreichen Brand True Fruits einen weiteren Reichweiten-Boost bei den jungen Zielgruppen. Seit 2020 setzt Ahoj-Brause rein auf Digitalmarketing und zählt allein auf TikTok, wo mehrere Creator die Brause-Produkte in Szene setzen, mittlerweile fast 300.000 Follower. Auch die Ahoj-Shots sollen auf TikTok beworben werden. tt