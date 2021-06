Die fiktive Ingrid ist bei Indeed inzwischen zu einer Art Kultwerbefigur geworden. In den vergangenen zwei Jahren kam es für die sympathische Angestellte zu zahlreichen Situationen, in denen. Von diesem Dauer-Gag verabschieden sich Indeed und die verantwortliche Agentur Grabarz & Partner in ihrer neuen Kampagne nun und lassen Ingrid stattdessen die Parallelen zwischen Online-Dating und Jobsuche erklären.