Setzt sich fürs Klima ein: Adrian Martin

dm hat sich viel vorgenommen. Das Unternehmen will mittelfristig ein klimaneutrales Kernsortiment entwickeln. Kunden der Drogeriekette soll es damit erleichtert werden, im Alltag klimafreundlicher zu leben. Ziel sei es, mehr als die branchenüblichen Standards zu bieten und Ressourcen noch nachhaltiger und schonender zu nutzen, heißt es in einer Ankündigung. Daher tut sich dm bei der Initiative mit der Technischen Universität Berlin und den Unternehmen zusammen, die für die dm-Marken produzieren."Nachhaltigkeit ist bei dm Teil des Selbstverständnisses. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden einen Weg mit klimaneutralisierten Produkten gehen und einen nachhaltigen Lebensstil entwickeln. Schritt für Schritt. Denn viele kleine Schritte ergeben zusammen eine große Bewegung auf dem Weg in ein umweltfreundlicheres und klimaneutralisiertes Leben", erklärt Kerstin Erbe, Geschäftsführerin dm Produktmanagement, die Hintergründe.Bekannt machen soll die Klimainitiative die Agentur Oddity in Stuttgart. Die Spezial-Unit Oddity x dm, die das Projekt bereits seit der Ideenfindung begleitet, hat dazu ein umfangreiches Kommunikationskonzept entwickelt. Die Maßnahmen mit dem Claim "Kleine Schritte, große Bewegung" sollen die Initiative umfassend erklären und Kunden viele Hintergrund-Informationen und Impulse geben. Dazu zählen beispielsweise eine Landingpage und eine Social Media-Kampagne mit impulsgebenden Formaten sowie ein aufklärendes Youtube-Video, das in Zusammenarbeit mit Oddity Waves produziert wurde. In einem zweiten Schritt soll es darum gehen, den Weg zu klimaneutralisierten Produkten kommunikativ hervorzuheben und Menschen mit konkretem Interesse an diesem Thema transparente Einblicke zu bieten. mas