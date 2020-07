© HORIZONT-Archiv

Das Logo ist Geschichte

Jetzt hat es auchgetan. Der Autobauer hat sein Markenzeichen verändert. Künftig kommt der japanische Autokonzern nicht nur ohne seine Wortmarke aus. Das neue Logo ist einfacher, flacher und einfarbig. Auf hellen Untergründen ist es dunkel gehalten, auf dunklen Untergründen ist es hell zu sehen. Mit dem neuen Markenauftritt folgt Toyota einem Trend. In den vergangenen Wochen hatten bereits Wettbewerber wie BMW, VW, Opel und Nissan ihr Markenzeichen angefasst, modernisiert oder neu gestaltet.Mit dem neuen Erkennungszeichen will der Hersteller nicht nur den Übergang vom reinen Autobauer zum Mobilitätsanbieter vollziehen. Das neue Logo - zuletzt hatte Toyota es 2005 angefasst - soll Transparenz und Modernität vermitteln und ist - wie bei so vielen Markenherstellern - auf den Einsatz im digitalen Raum optimiert. "Wir haben das neue visuelle Design der Marke mit Blick auf Morgen entwickelt", sagt. Der Vice President, Sales, Marketing & Customer Experience beiist überzeugt, dass das Zeichen der Marke eine bessere Verbindung zu ihren Kunden ermöglicht.Das neue Logo wird auf allen Kommunikationskanälen eingesetzt, gilt für alle Geschäftsfelder und wird erstmals bei der Premiere des neuen Toyota Yaris zu sehen sein. Auf den Autos bleibt dagegen weiterhin das bisherige Logo, ebenso schmückt es weiterhin die Händlerbetriebe. Deren Beschilderung wird erst innerhalb der Toyota 2025 Netzwerkstrategie überprüft.erhofft sich durch das neue Logo auch Rückenwind. "Das moderne Design hilft uns, mit frischem Wind aus der aktuellen schwierigen Situation gestärkt hervorzugehen", sagt der Direktor Marketing bei Toyota Deutschland. Und weiter: "Durch Reduktion und die Konzentration auf unsere wesentlichen Produkt- und Markenbotschaften schaffen wir einen klaren Markenauftritt." Mit der neuen visuellen Identität wird auch die maßgeschneiderte Typografie "Toyota Type" eingeführt. Die serifenlose Schrift soll sowohl für Online- als auch für Offline-Umgebungen vielseitig einsetzbar sein und ermöglicht offene und ansprechende Kundenbeziehungen.Für die Entwicklung des neuen Logos istverantwortlich. Das unabhängige Agenturnetzwerk hatte mit seinem Branding Studio in den vergangenen zwölf Monaten intensiv an der neuen CI und den neuen Leitlinien gearbeitet. "Neben der Re-Modernisierung der Marke haben wir auch versucht, ein stärkeres Premium-Gefühl zu erzeugen und gleichzeitig hart daran gearbeitet, die Markenarchitektur zu vereinfachen", sagt, Head of Art, The&Partnership. mir