Opel / HORIZONT-Archiv, Opel

Patrick Fourniol heuert bei Xpeng an. Die cinesische Marke will unter anderem im kommenden Jahr in Deutschland starten

Neuer Job für Patrick Fourniol. Der bisherige Vice President Brand Marketing Communications von Stellantis wechselt zu Xpeng. Welche Funktion der ehemalige Opel-Marketingentscheider übernimmt.

Seit Beginn des Monats ist Patrick Fourniol Head of Brand Marketing & Communications bei Xpeng. Sein Wechsel zu dem chinesischen Autoherstell