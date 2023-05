Taxfix bringt den Steuerkauderwelsch in den Alltag. Die neue Kampagne hat Accenture Song entwickelt

Taxfix bringt die Sprache der Finanzbeamten in den Alltag. Das Berliner Start-up startet eine neue aufmerksamkeitsstarke Kampagne. "Tax Talk" ist die erste Arbeit des neuen Agenturpartners Accenture Song.

Die Leichtigkeit der deutschen Steuererklärung in einer Bäckerei erleben? Das ist ungefähr so wahrscheinlich wie zu Fuß zum Mars gelangen zu wollen. Dass es aber geht, zeigt Taxfix in seiner neuen Kampagne. Das Berliner Start-up inszeniert alltägliche Situationen und Gespräche und zeigt dabei, wie Menschen sprechen würden, wenn sie sich im Behördendeutsch unterhalten würden.

Die Köpfe hinter der Kampagne Taxfix:

VP Brand: Claire Davidson

Senior Director of Brand and Product Marketing: Jonas Thaysen

Senior Brand Manager: Maria Worsch

Creative Director: Douglas Perkul

Creative Design Lead: Viola Vogel

Creative Copy Lead: Anne Pohl

Video Production Lead: Helen Broering





Accenture Song

Creative Director: Joshua Mackowiak, Ursula Ritter

Beratung: Mara Lauritzen, Jessica Roser

Text: Natascha Kuehn

Art: Birte Roessner

Strategie: Teppo Remers, Ann-Katrin Rahe

FFF: Daniel Schulze





Produktion:

Director: Arne Feldhusen

DoP: Mathias Schöningh

Producer: Johannes Wöpkemeier

Assistant Producer: Timon Reidelstürz

Editor: Alexander Kutka

Post: Markenfilm Hamburg

Grading: Benjamin Behre

Sounddesign & Mischung: Hello Robin

Das ist ziemlich amüsant, aber eben auch sehr ernüchternd. Weil einmal mehr deutlich wird, wie weit die Fachsprache der Behörden von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt ist. "Mit unserer neuen Markenkampagne geben wir der absurden Ungeheuerlichkeit des deutschen Steuerjargons eine Bühne, mit der sich Millionen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern jährlich auseinandersetzen müssen", sagt, VP Brand bei Taxfix.Das junge Berliner Unternehmen will mit seiner App den komplexen Steuerprozess vereinfachen und Menschen erfolgreich durch den deutschen Steuer-Dschungel führen. Über fünf Millionen Mal ist die App bisher von den Menschen aus den Stores von Apple und Google heruntergeladen worden. Nach der Kampagne könnten noch einige dazukommen. Zumal auch Magazine wie die Wirtschaftswoche das digitale Taxfix-Tool jüngst wieder empfohlen haben.Für die Entwicklung der Kampagne hat sich Taxfix eine neuen Kreativpartner an die Seite geholt.löst Jung von Matt ab. Gedreht hat die Tax-Talk-Dialoge Markenfilm-Regisseur("Stromberg", "Tatortreiniger", "How to sell Drugs Online (Fast)") in Bukarest.Die drei Filme sind ab dieser Woche auf reichweitenstarken Kanälen wie TV und Youtube sowie über zielgruppenspezifische Aktivierungen in Social Media zu sehen. Hinzu kommen Kooperationen mit Podcasts und Content Creators.