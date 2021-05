© Douglas Persönlichkeit, Haltung, Handeln und Erscheinung sind die neuen Schönheitsideale von Douglas.

Wie viele Handelsunternehmen hat Douglas ein turbulentes Jahr hinter sich - jetzt will der Beautykonzern ein neues Kapitel aufschlagen: mit der Neuausrichtung seiner kompletten Markenkommunikation. Der Kern liegt in einem neuen Bekenntnis zu dem, was Schönheit sein soll: Schön ist, wer Schönes tut. "Let's do beautiful" lautet dementsprechend der neue Claim, der zum 111. Geburtstag des Unternehmens gelauncht wird. Dahinter steht auch die Absicht, seine Haltung als offenes und diverses Beauty-Unternehmen nach außen zu tragen.