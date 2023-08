Weischer

Bereits im August vergangenen Jahres haben Weischer.JvB, der Außenwerber Wall und die Kreativagentur Kreativ Realisten eine OOH-Kampagne initiiert, mit der zu Spenden für den Verein "Arche für Obdachlose" aufgerufen wurde. Nun geht der Auftritt in die nächste Runde - und das mit Unterstützung weiterer namhafter Partner.

Teilen

Obdachlosigkeit ist eine soziale Herausforderung, die Menschen in eine prekäre Lage zwingt und oft strukturelle Probleme wie Armut und fehlenden Zugang zu erschwinglichem Wohnraum offenlegt. Auch in Köln ist das ein tiefgreifendes Problem. Mehr als 6000 Wohnungslose zählte die jüngste offizielle Statistik der Stadt. Wie viele davon nicht in Unterkünften übernachten können und tatsächlich auf der Straße leben, ist dabei ebenso unklar wie die Dunkelziffer.

Weischer

Um Awareness für das Thema zu schaffen und Spendengelder für den gemmeinnützigen Verein "Arche für Obdachlose" zu sammeln, haben die Agentur Weischer.JvB, der Außenwerber Wall und die Agentur Kreativ Realisten ihre Plakatkampagne aus dem vergangenen Jahr neu aufgelegt. Die Idee: Freiwillige können 1,11 Euro, 11,11 Euro, 111,11 Euro oder natürlich auch jeden anderen Betrag spenden. Damit sollen wiederum mindestens 111 Notunterkünfte für Bedürftige geschaffen werden. In diesem Sinne ist auch das Kampanenmotto "111 Menschen aus der Obdachlosigkeit ein Zuhause geben" zu verstehen.

Um Awareness für das Thema zu schaffen und Spendengelder für den gemmeinnützigen Verein "Arche für Obdachlose" zu sammeln, haben die Agentur Weischer.JvB, der Außenwerber Wall und die Agentur Kreativ Realisten ihre Plakatkampagne aus dem vergangenen Jahr neu aufgelegt. Die Idee: Freiwillige können 1,11 Euro, 11,11 Euro, 111,11 Euro oder natürlich auch jeden anderen Betrag spenden. Damit sollen wiederum mindestens 111 Notunterkünfte für Bedürftige geschaffen werden. In diesem Sinne ist auch das Kampanenmotto "111 Menschen aus der Obdachlosigkeit ein Zuhause geben" zu verstehen.



Zu sehen ist das Kampagnenmotiv seit heute und bis zum Jahresende auf City-Light-Postern von Wall und Zapfpistolen aus der Alvern Media-Vermarktung in ganz Köln. Und auch der Kreis der Unterstützer ist seit letztem Jahr gewachsen: Neben Weischer.JvB, Wall, dem Verlag Kiepenheuer & Witsch sowie den Kreativ Realisten und Alvern Media zählen in diesem Jahr auch MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH sowie die PSD Bank West zu den Förderern.



"Wir freuen uns sehr, dass der Kreis der Unterstützer deutlich gewachsen ist und Wall erneut Werbeflächen zur Verfügung stellt. Dadurch können wir unserem Anliegen noch mehr Bedeutung verleihen", sagt Dirk Assenmacher, Prokurist und Leiter Standort Köln von Weischer.JvB in Köln. "Außenwerbung wird dazu führen, dass niemand an unseren Botschaften einfach so vorbeigehen kann", ist er sich sicher.

Zu sehen ist das Kampagnenmotiv seit heute und bis zum Jahresende auf City-Light-Postern von Wall und Zapfpistolen aus der Alvern Media-Vermarktung in ganz Köln. Und auch der Kreis der Unterstützer ist seit letztem Jahr gewachsen: Neben Weischer.JvB, Wall, dem Verlag Kiepenheuer & Witsch sowie den Kreativ Realisten und Alvern Media zählen in diesem Jahr auch MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH sowie die PSD Bank West zu den Förderern."Wir freuen uns sehr, dass der Kreis der Unterstützer deutlich gewachsen ist und Wall erneut Werbeflächen zur Verfügung stellt. Dadurch können wir unserem Anliegen noch mehr Bedeutung verleihen", sagt Dirk Assenmacher, Prokurist und Leiter Standort Köln von Weischer.JvB in Köln. "Außenwerbung wird dazu führen, dass niemand an unseren Botschaften einfach so vorbeigehen kann", ist er sich sicher.