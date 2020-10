Im vergangenen April, mitten im Corona-Lockdown, verkündete der hessische Bundesligaclub das, was schon Monate vorher gemutmaßt wurde: Die Deutsche Bank baut ihr Sponsoring bei dem Traditionsverein aus und sichert sich zunächst bis 2027 das Namensrecht an der Frankfurter Arena, die jetzt Deutsche Bank Park heißt. 5,5 Millionen Euro pro Jahr soll sich das Finanzinstitut das Patronat kosten lassen – und damit rund 2 Millionen Euro mehr als ihr Vorgänger. Es ist ein Deal, der vor dem Hintergrund der Coronakrise in dieser Größenordnung selbst für die Deutsche Bank bemerkenswert ist.



Bei der ausgeweiteten Partnerschaft geht es aber nicht nur um das begehrte Naming-Right an einem der größten Stadien Deutschlands, in dem in der fußballfreien Zeit auch Konzerte und andere Großveranstaltungen stattfinden.