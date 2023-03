Lars Stegelmann kümmert sich um die Vermarktung des F1 Teams Alpha Tauri.

Das italienische Formel 1 Team Scuderia Alpha Tauri hat sich einen profilierten Sales-, Marketing- und Kommunikationsexperten ins Haus geholt: Lars Stegelmann übernimmt für das Team die neu geschaffene Position des Head of Commercial.

Auf dem Posten verantwortet Stegelmann ab sofort auch den Bereich Global Partnership Acquisition. Beides dürfte ihm nicht schwer fallen, schließlich blickt er auf jahrelange Erfahrung sowohl im Motorsport als auch im Marketing zurück: In der Vergangenheit leitete er verschiedene Vermarktungsteams, darunter auch das für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und den europäischen Fußballverband UEFA. Anschließend beriet er Unternehmen in seiner Funktion als datenbasierter Vermarktungsexperte bei Nielsen Sports, Media & Entertainment. Auch die Unternehmensberatungen Roland Berger und Pricewaterhouse Coopers gehörten zu seinen Arbeitgebern.

Und nun stellt er seine Expertise also dem F1 Team Alpha Tauri zur Verfügung, das einst aus er Scuderia Toro Rosso hervorging. Wie auch Red Bull Racing gehört es dem österreichischen Getränkehersteller Red Bull, positioniert sich aber mit einer stärkeren Lifestyle-Ausrichtung in Kombination mit dem High-Tech-Fashion Brand Alpha Tauri: Die Modemarke steht für die Kleidung und Gadgets des F1-Teams. Für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 wurde es von Toro Rosso in Scuderia Alpha Tauri umbenannt, um die Modemarke zu promoten.Stegelmanns Verpflichtung ist auch eine Ansage in Sachen Wachstum: "Das Interesse an der Formel 1 entwickelt sich hervorragend. Mit der Unterstützung von Lars wollen wir uns auch auf dem Gebiet der Vermarktung weiterentwickeln", sagt Franz Tost, Team Principal Scuderia Alpha Tauri. Stegelmann verfüge über eine spannende Mischung aus strategischem Know-how, internationaler Vertriebserfahrung sowie einem großen Verständnis für die Werbeindustrie."