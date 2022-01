© IMAGO / Steinach Plattformen wie Meta (Facebook) und Google wehren sich gegen das neue NetzDG zur Eindämmung von Hate Speech

Am Dienstag tritt das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in Kraft. Es besagt, dass Internetdienste wie Google und der Facebook-Konzern Meta künftig Nutzerdaten von Verfassern illegaler Inhalte an das Bundeskriminalamt (BKA) liefern müssen. Die beiden Plattformen wehren sich jedoch dagegen - wie auch Twitter und TikTok - und scheinen damit vorerst Erfolg zu haben. Sanktionen sollen laut Bundesjustizministerium zunächst ausbleiben.