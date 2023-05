Horizont

Fireside Event in Düsseldorf: Benedikt Faerber (Media Impact), Anne Bedoy (L'Oréal), Eva-Maria Schmidt und Christine Fuchs (beide HORIZONT) sowie Jan Propach (Saatchi & Saatchi) (v.l.n.r.)

Das HORIZONT Digital Fireside Dinner fand Ende Mai im Restaurant „Hase + Igel“ in Düsseldorf statt. In der exklusiven Location in den Schwanenhöfen traf sich ein ausgewählter Kreis von Top-Entscheidern der Digital Community. Im Mittelpunkt des Events, das von Media Impact präsentiert wurde, stand das Networking und der Austausch zu aktuellen Themen.

Über die Verbindung von Beauty und Tech sprach an dem Abend Anne Bedoy, Head of Corporate Brand & Engagement von L'Oréal DACH. Der Kos