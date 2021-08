Und die wiegen schwer: Edeka setze weiter auf Billigfeisch und gefährde so das Klima, während die Konkurrenz des Lebensmitteleinzelhändlers bereits konkrete Zeitpläne für die Auslistung von Fleisch der niedrigen Haltungsstufen 1 und 2 vorgelegt habe. Die bei diesen geltenden Haltungsbedingungen verstoßen aus Sicht von Greenpeace gegen geltendes Tierschutzrecht.Schon vor wenigen Wochen hatte Greenpeace Edeka deswegen öffentlich in den Senkel gestellt . Um den Druck auf die Supermarktkette noch zu erhöhen, verleiht die NGO Edeka die "Goldene Kotzwurst 2021" für besondere Unverdienste beim Klima- und Tierschutz. Gemeinsam mit Influencerin Marie von den Benken haben Greenpeace-Aktivisten die Trophäe gestern auf einem 1,20 Meter hohen Sockel vor der Edeka-Zentrale in Hamburg platziert. Edeka weist die Vorwürfe von Greenpeace "entschieden zurück", wie es in einem Statement des Unternehmens heißt. "Die Verbesserung des Tierwohls ist uns seit Jahren ein wichtiges Anliegen", erklärt das Unternehmen darin. "Daher begrüßen wir die Weiterentwicklung der Haltungsbedingungen von Nutztieren in Deutschland und treiben diese Entwicklung aktiv mit voran."So plane man, "bereits kurzfristig auf die Haltungsstufe 1 bei Frischfleisch zu verzichten." Hierzu würden mit Partnern aus der Landwirtschaft konkrete Details erarbeitet. Insbesondere der Anteil der Haltungsstufen 3 und 4 soll in den kommenden Jahren massiv weiter ausgebaut werden, unter anderem durch das hauseigene Bio-Sortiment. ire