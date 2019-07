Edeka "Wir sagen Danke" 2019

Rohr- und Kanalreinigung Schwanzer aus Ampfing in Bayern hatte Edeka allerdings keine Chance. Der Erstplatzierte kommt mit seiner Kampagne und dem Slogan "Wir… kommen immer durch!!!" auf fast 300 Stimmen mehr als der Lebensmittelhändler. Das Unternehmen zeigt dazu auf seinem Firmenwagen eine leicht bekleidete Frau, die in einem Rohr hockt. Sexistische Werbung: Was Handwerkerinnen davon halten ("Zorniger Kaktus" 2019)

Der "Zornige Kaktus" wurde in diesem Jahr zum vierten Mal von Terre des Femmes an Unternehmen vergeben, die mit besonders frauenfeindlicher Werbung auffallen.

Mit dem Film "Wir sagen Danke" hatten Edeka und die verantwortliche Kreativagentur Jung von Matt im Frühjahr einen Shitstorm sowie eine offizielle Rüge vom Werberat geerntet . Jetzt kommt mit dem "Zornigen Kaktus" von Terre des Femmes noch ein Negativpreis dazu - wenn auch "nur" der dritte Platz.Der Lebensmittelhändler habe es mit dem Spot "in gut einer Minute geschafft, sowohl Männer als auch Frauen auf Klischees aus dem vorigen Jahrhundert zu reduzieren", wie es in der Jurybegründung heißt. "Unsere Jury findet es erschreckend, dass auch heute noch Frauen als geborene Mütter geheiligt werden, während suggeriert wird, dass auch bemühte Männer keine guten Väter sein können. So wird ein überholtes Rollenbild zementiert, in dem es die natürliche Aufgabe der Frau ist, Kinder großzuziehen."Gegen dieLieber Herr Schwanzer, für Ihren Namen können Sie natürlich nichts, wohl aber für die Gestaltung Ihres Firmenwagens: Die Frau kniet in suggestiver Pose mit der Hand im Schritt und dazu der Slogan 'Wir… kommen immer durch!!!'. Das suggeriert, dass Frauen immer verfügbar sind, um bei ihnen 'ein Rohr zu verlegen'. Die angebotenen Dienstleistungen sind im Schritt der Frau platziert. Sind im Genitalbereich der Frau etwa auch 'Dienstleistungen' zu erwarten? Die beworbenen Leistungen haben absolut nichts mit der sexualisiert dargestellten Frau zu tun. Das ist für unsere Jury purer Sexismus."