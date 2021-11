© Jörn Heller / Pixabay Deutschland führt das Imageranking der Nationen an

Im eigenen Land hat die Coronakrise viele Schwächen in Politik und Verwaltung schonungslos offengelegt - international genießt Deutschland aber nach wie vor hohes Ansehen. So führt Deutschland den Nation Brands Index von Anholt-Ipsos zum fünften Mal in Folge an. Großbritannien stürzt nach dem Brexit in dem Imageranking ab, die USA können nach der Abwahl von Donald Trump wieder Boden gut machen.