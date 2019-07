In dem 47-sekündigen Video stürmt eine ausgelassene Fünfergruppe ein McDonald's-Restaurant. Während draußen schon der Morgen graut, kommt es am Bestellschalter zu einer charmanten, wortlosen Begegnung zwischen einer Mitarbeiterin und einem der Nachtschwärmer. Trotz intensiver Bemühungen gelingt es dem jungen Mann nicht, der attraktiven McDonald's-Mitarbeiterin seine Mobilnummer aufzuschwatzen. Passend zum Geschehen läuft ein Cover des Songs "Stuck in the Middle with You" der Band Stealers Wheel aus dem Jahre 1973.

So schmeckt nur McDonald's (Nachtschwärmer-Spot)

Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen dieses Thema - der nächtliche McDonald's-Besuch - noch nie in der Werbung aufgegriffen - obwohl es eigentlich nahe liegt. Auch komplett nonverbale Kommunikation sieht man in der McDonald's-Werbung wahrlich nicht oft."Junge Erwachsene stehen im Mittelpunkt unserer Markenansprache, bei der eine Kommunikation auf Augenhöhe unabdingbar ist. Da ist es naheliegend, Geschichten aus ihrer Welt zu erzählen und die Marke dadurch greifbar, erlebbar und nahbar zu machen", sagt, CMO von McDonald’s Deutschland.Der Film, der den Titel "So schmeckt nur McDonald's" trägt, wird Online und im Kino gezeigt. Die Kampagne findet im Rahmen der aktuellen Big-Mac-Promotion statt. Den Flaggschiff-Burger der Kette gibt es aktuell für 1,99 Euro. Kreiert wurde die Kampagne von, die Produktion übernahm. ire