© Mercedes-Benz Legt man um ein Windrad einen Lichtkranz, entsteht eine gigantische Markeninstallation im rießigen Maßstab von 120 Meter mal 70 Meter

Nachhaltigkeit muss in der Autoindustrie nicht immer eine wohlformulierte Kommunikation zur E-Mobilität bedeuten. Mercedes-Benz spielt ab heute lieber mit dem Wind. Die Marke promotet so das Ziel, nur noch CO2-neutral zu produzieren. Ab 2022 soll in den eigenen Produktionswerken weltweit ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen genutzt werden. Dafür gibt es kraftvolle Bilder, eine Transformation des Sterns und die Neuinszenierung eines alten Beatles-Klassikers aus dem Jahr 1969. Die Kreation kommt von Publicis Emil.