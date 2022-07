Folgt man der Logik des Marvel-Kosmos, sind bekanntlich nicht nur Helden, sondern auch Bösewichte mit Superkräften ausgestattet. So überrascht es auch nicht, wenn das im Spot zu sehende Plastikmonster allerlei leere Kunststoffbehältnisse magnetisch anzieht und dadurch erst zu seiner monströsen Größe heranwächst. So viel zum Antagonisten. Doch es wäre keine Werbung für Körperkosmetik, wäre da nicht auch eine nackte Frau, die sich lasziv und mit viel Schaum unter der Dusche rekelt. Doch bevor hier erneut eine Sexismus-Debatte in der Werbung losgetreten wird: Zumindest fungiert die leicht bekleidete, junge Frau als Heldin und Protagonistin der Story und weist das Plastikmonster erfolgreich in seine Schranken. Denn: Kunststoff jeglicher Art gehört aus dem Badezimmer verbannt und durch plastikfreie Alternativen ersetzt. So lautet zumindest der klare Call-to-Action der Kampagne.





Entwickelt wurde diese inhouse vom Foamie-Mutterkonzern New Flag unter Managing Partner Niklas Epstein mit Unterstützung von den Filmproduktionsunternehmen S easide Productions GmbH aus München und Kinomoto aus Budapest. D as Plastikmonster wurde wiederum von Daniel Emmerich und Florin Weber (ebenfalls New Flag) kreiert. Einen besonderen Clou hat der Spot ebenfalls: Gefilmt wurde der 30-Sekünder in einer eigens dafür aus Papier gebauten Stadt-Kulisse mit 3D-Animation. © New Flag Die Szenerie erinnert an bekannte Kino-Blockbuster. On Air geht der Werbespot in den Zeiträumen 28. Juli bis 25. August sowie 7. bis 27. September. Das Bild - und Videomaterial wird darüber hinaus ab sofort auf Social Media und der Webseite ausgespielt. Zudem sind z usätzliche Aktivierungen mit den Handelspartnern, zu denen unter anderen Dm zählt, am Point-of-Sale geplant.



New Flag stellt seit 2019 unter seiner Marke Foamie feste Haarpflegeprodukte wie Shampoo und Conditioner sowie Duschgel her. Neu ins Sortiment gekommen sind Gesichtsreinigungsprodukte, Deodorants, Trockenshampoos und Körperbutter. Laut Angaben des Unternehmens sind die Produkte 100 Prozent plastik-, sulfat- und silikonfrei.