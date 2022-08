Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović trommeln wieder gewohnt humorig für den Baumarktriesen Toom.

von Margaux Adam

"Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Vain...": Der 1993 von der Frankfurter Eurodance-Band Culture Beat veröffentlichte Hit spaltet die Musikgeschmäcker. Trotzdem wippt wohl jeder insgeheim mit dem Fuß dazu mit - ob gewollt oder ungewollt. Mit einer Extraportion Augenzwinkern wird der Ohrwurm nun quasi zum Hauptdarsteller in der neuen Nachhaltigkeitskampagne, die wieder Scholz & Friends für den Baumarktriesen Toom kreiert hat. Und stiehlt damit fast WM-Held Bastian Schweinsteiger die Show, der den Song inbrünstig unter der Dusche schmettert.