So feiert Aldi seinen Haltungswechsel in der Werbung

© Aldi Nord / Aldi Süd In "Heute für Morgen" erklärt Aldi seine Nachhaltigkeitsstrategie

Wer in den vergangenen Jahren Aldi Süd und Aldi Nord genauer beobachtete, konnte viele Produkt-Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit sehen. Mit der neuen Kampagne von Zum Goldenen Hirschen kommt ab 1. Mai dieses Thema nun erstmals auch als Markenhaltung in der Werbung an. In "Heute für Morgen" werden Einzelaspekte wie Biosortimente, Tierhaltung und Packaging zum Teil einer größeren Zukunftsstrategie.