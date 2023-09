Schnäppchen-Smartphone für Opis?

So bewirbt die Telekom das T Phone in Deutschland

Als das T Phone Anfang letzten Oktober in Osteuropa eingeführt wurde, setzte die Telekom noch auf eine breite Zielgruppenansprache. Neben jungen Leuten waren in dem von der WPP-Agentur Ogilvy/Team Ticino in Prag entwickelten TV-Spot auch …