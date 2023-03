Vodafone

Vodafone hat in Düsseldorf eine begrünte Werbefläche erreichten lassen

Vodafone startet in Düsseldorf eine neue Art der Werbeausspielung: Vertical Gardens heißt die an Häuserwänden angebrachte Fläche aus echten Pflanzen, an denen Werbebotschaften angezeigt werden sollen. Der Telekommunikationskonzern will die Fläche in den kommenden drei Jahren für sich nutzen, wie HORIZONT erfahren hat.

Die bepflanzte Werbefläche befindet sich in der Düsseldorfer Innenstadt, inmitten von grauen Bauten, und soll, so der Wille der Marketingver