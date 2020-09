VAILLANT_WarumWarten_Klima_30sek from Media4Planet on Vimeo.

Das Prinzip: M4P kauft vergünstigt Inventar von Pro-Sieben-Sat-1-Vermarkter Seven-One Media ein, mit dem bereits eine Media-Partnerschaft besteht. Die Werbeflächen verkauft das Media-Startup an Unternehmen, die auf die Klimaziele der Vereinten Nationen einzahlen und mit ihrer Werbung darauf hinweisen wollen. Die enge Bande zum Hause Pro Sieben Sat 1 ist kein Zufall: Hinter M4P steht mit Peter Christmann ein ehemaliger Manager des Medienhauses. Heute ist er Aufsichtsratsvorsítzender bei Goldbach Germany und leitet M4P zusammen mit Barbara Wandrei Vaillant wird die erworbenen Mediaflächen dazu nutzen, um die Herbstkampagne des Unternehmens zu verbreiten. Diese steht unter dem Motto "WarumWarten und verweist auf die die derzeit günstigen Rahmenbedingungen für den Austausch alter Heizgeräte gegen ein neues. Dazu zählen etwa staatliche die Förderung und Mehrwertsteuersenkung. "Das Klimaschutzpotenzial, das in 12 Millionen deutschen Kellern schlummert, ist riesig", sagt, Direktor Marketing & Kommunikation bei Vaillant Deutschland.Als M4P vorgestellt wurde, war Fridays for Future noch ein beherrschendes Thema in den Medien und von Corona noch keine Rede. Warum hat es dann so lange gedauert, bis sich erstmals ein Werbekunde auf das Modell eingelassen hat? An der Attraktivität habe es nicht gelegen, versichert Christmann: "Die Resonanz war von Anfang an ausgesprochen positiv, sowohl bei Medienunternehmen als auch bei Werbetreibenden."Die Corona-Krise habe die Unternehmung dann aber doch zurückgeworfen. Bis in den Sommer hinein hatten viele Unternehmen jedenfalls andere Sorgen als Klimaschutz. "Inzwischen sehen wir, dass das Thema, das so wichtig ist wie nie zuvor, wieder an Relevanz für die Kommunikation gewinnt", so Christmann.Die 30-sekündigen Vaillant-Spots sind von heute bis November auf den Sendern Pro Sieben, Sat 1, Kabel Eins und Kabel Eins Classics. Ein Disclaimer vor Beginn des Spots macht den Zuschauern dabei klar, dass mit dem folgenden Spot das(UNEP) unterstützt wird. Dieses zählt ebenfalls zu den Kooperationspartnern von M4P: Ein Teil des Profits, den das Unternehmen erwirtschaftet, wird für die Aktivierungskampagne der UNEP zur Verfügung gestellt.Diese Kampagne startet parallel zu den Vaillant-Spots. Der Auftritt unter dem Motto "Klimaschutz heute für unsere Zukunft von morgen" (Kreation:, Hamburg) soll negative oder neutrale Einstellungen zu Klimaschutzmaßnahmen in positive, optimistische und hoffnungsvolle zu verwandeln. Als inhaltlicher Partner fungiert dabei die NGO Blue Life.Bei der Medialisierung hilft wieder Pro Sieben Sat 1: Die Sendergruppe strahlt die Spots der Kampagne ab sofort im Rahmen ihrer Green Week aus, insgesamt laufen sie bis Mitte Oktober. Aber auchundunterstützen die Kampagne mit Medialeistungen.Der Start der Kampagnen passe in die Zeit, erklärt Christmann. Denn die Corona-Krise habe das Bewusstsein vieler Verbraucher für Nachhaltigkeit geschärft. Werbungtreibende könnte dabei aber nicht nur imagetechnisch profitieren: "Laut einer aktuellen Studie von Capgemini überdenken rund 80 Prozent ihr Kaufverhalten und messen der Umweltverträglichkeit und der sozialen Verantwortung eine größere Bedeutung bei", so Christmann. "Mit Media4Planet haben wir ein skalierbares Medienmodell für den Klimaschutz entwickelt, das Unternehmen eine Bühne für ihre nachhaltigen Produkte und damit eine Verbraucherorientierung für einen modernen Lebensstil bietet."Matthias Neumann, Mitbegründer von Media4Planet und Gründer von Blue Life, fügt hinzu: "Heute treten wir den Beweis an, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen Mehrwert schaffen können, wenn alle Kräfte gebündelt werden. Die Medienunternehmen aller Genres und die Werbetreibenden tragen eine große Verantwortung, da sie Menschen in allen Zielgruppen erreichen und positiv beeinflussen und motivieren können. Das wollen wir mit dieser Kampagne umsetzen." ire