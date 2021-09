Vaude: Track nicht nur dich. Track auch Vaude

Das Allgäuer Outdoor-Unternehmen hat dafür die internationale Kampagne "Track nicht nur dich. Track auch Vaude" gestartet. Dabei werden die Marken-Fans dazu eingeladen, sich genau anzusehen, wo und wie das eigene Equipment konkret produziert wird. Die entsprechenden Informationen finden sich auf einer Landingpage . Ziel der Kampagne: Zu beweisen, dass Performance, Style und Funktionalität auch klimafreundlich und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden können.Die Kampagne wird in drei Flights mit dem Hashtag #LetsTrackVaude in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Skandinavien über Social Media sowie programmatische Plattformen ausgespielt. Für die Konzeption und Umsetzung inklusive Kreation und Online-Marketing zeichnetverantwortlich. Die Agentur aus dem österreichischen Vorarlberg ist seit gut anderthalb Jahren bei Vaude an Bord . Film und Schnitt verantwortet"Wir wollen für unsere Konsumenten eine lückenlose Transparenz über unsere Lieferkette herstellen", sagt, Internationaler Marketingleiter bei Vaude. "Sie sollen leicht nachverfolgen können, wo und unter welchen Bedingungen Vaude Produkte produziert werden. Damit das in die Lebenswelt unsere sportliche Zielgruppe passt, hat Towa eine in unseren Augen sehr gute Kampagne erarbeitet."Vaude hat sich über die Jahre mit einer glaubwürdigen Positionierung als Marke mit Haltung einen Namen gemacht. Das oben angesprochene Lieferkettengesetz etwa fand die ausdrückliche Unterstützung von Vaude-CEO Antje von Dewitz. Das Familienunternehmen gehörte im vergangenen Jahr auch zu den Facebook-Boykotteuren im Rahmen von #StopHateForProfit . ire