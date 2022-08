So eindringlich wirbt das Clean River Project für saubere Flüsse

© Screenshot Der Verein Clean River Project will eine eindringliche Botschaft verbreiten

Deutsche Flüsse vom Müll befreien – das ist das selbsterklärte Ziel des gemeinnützigen Clean River Projects in Deutschland. In einer aktuellen Kino- und Radiokampagne will die Organisation auf das Umweltproblem aufmerksam machen – und möglichst viele Menschen und Unternehmen zum Mitmachen animieren.