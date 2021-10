© Marc O'Polo Marc O'Polo übernimmt dieses Jahr einen Teil des CO2-Fußabdrucks von Reisen zu Weihnachten.

Weihnachten ist die Zeit, Gutes zu tun. Und rund um die Weihnachtstage wird viel gereist. Marc O'Polo verbindet beides in seiner diesjährigen Weihnachtsinitiative. Sie steht unter dem Motto: "Coming home for the holidays - Travel lightly: With every purchase, we are sponsoring a climate project saving 50kg of CO2."