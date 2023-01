Wer sich noch daran erinnern kann: 1996 produzierte Ikea einen Spot um das schwedische Knutfest. Bei dem sich die Schweden am Ende der Weihnachtszeit von ihrem Weihnachtsbaum verabschieden. Im Spot flogen dazu die entschmückten Tannen aus dem Fenster, um Platz für neue Möbel zu schaffen



Möbelwerke Hartmann - Machen Sie Platz für nachhaltige Massivholzmöbel

Statt Tannen schmeißen diein ihrem Spot Schränke und Stühle, die gänzlich an den Stil des schwedischen Möbelhauses erinnern aus dem Fenster, um Platz für ihre langlebigen Massivholzmöbel zu schaffen. Aber nicht nur mit der Idee allein parodieren sie das Original aus den Neunzigern. Selbst die Musik, der Sprechertext und die Szenenabfolge inklusive dem Sturz des Protagonisten am Ende des Films sind angelehnt an den Spot der Schweden.Mit der Parodie läuten die Möbelwerke Hartmann das neue Jahr im Zeichen der Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ein, verkörpert durch Massivholzmöbel. "Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen und dafür stehen wir bei den Möbelwerken Hartmann. Wir konzipieren keine Wegwerfmöbel, denn bei der Qualität hört bei uns der Spaß auf. Mit einem kleinen Augenzwinkern machen wir aber gerne auf unsere langlebigen Möbel aus Massivholz aufmerksam", so, Geschäftsführer der Hartmann Möbelwerke.Für die Produktion des Films wurden – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – gebrauchte Möbel aus dem Fenster geworfen, die sonst auf dem Sperrmüll gelandet wären. Die Idee und Umsetzung des Spots kommt von der Hamburger Werbeagentur. Zu sehen ist er auf allen Social-Media-Kanälen der Hartmann Möbelwerke. jl