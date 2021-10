© Marc O'Polo Mit seiner neuen Kampagne geht Marc O'Polo erstmals ins Fernsehen

Marc O’Polo präsentiert sich mit seiner neuen globalen Markenkampagne als erstes nachhaltiges Mainstream-Modelabel. Der Auftritt setzt nicht nur Maßstäbe für die Modebranche als Ganzes, sondern soll den Umsatz der Marke auch auf 1 Milliarde Euro verdoppeln. Dass der Hersteller den Director’s Cut auf der prestigeträchtigen Fashion Week in Paris präsentierte, soll dabei ein klares Signal an den Wettbewerb setzen: Der im Großraum München ansässige Hersteller will deutlich internationaler werden. Dafür verabschiedet sich Marc O’Polo von vielen Traditionen des Modemarketings.