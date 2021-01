© Mars Wrigley Die Papierverpackungen sind ab Februar in der Region Minden-Hannover erhältlich

Immer mehr Konsumgüterhersteller probieren neuartige, umweltfreundlichere Verpackungen aus: Nachdem bereits Ritter Sport und Nestlé Papier-Prototypen produziert haben, zieht nun Mars Wrigley nach: Das Unternehmen bietet ab Februar in über 500 Edeka-Filialen in der Minden-Hannover einen Balisto-Riegel in einer papierbasierten Verpackung an.