Vaude will weniger Blabla - und mehr handeln

© Vaude Vaude startet mit Towa eine Branding-Kampagne

Vaude will in seiner Markenkommunikation noch stärker als bislang seine ökologischen und sozialen Werte in den Mittelpunkt stellen. Jetzt startet der Tettnanger Outdoor-Ausrüster eine Branding-Kampagne, die unter der Leitidee "Trage weniger. Erreiche mehr" steht. Für die internationale Kommunikation zeichnet Towa verantwortlich.