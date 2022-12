Einwohnern und Passanten dürften die außergewöhnlichen Werbeplakate, die in den letzten Wochen auf einer 230 Quadratmeter großen Hauswand in Berlin und einer 190 Quadratmeter messenden Fläche in Köln-Ehrenfeld zu sehen waren, sicher aufgefallen sein - schon wegen der optischen Effekte. Denn auf den riesigen Out-of-Home Lenticular Murals waren je nach Blickwinkel beim Vorbeigehen zwei unterschiedliche Visuals der Better-M-Kampagne mit der Botschaft "Plastik gibt den Löffel ab" zu sehen. Möglich wurde diese optische Täuschung durch eine zweiphasige Animation, die durch vertikal angeordnete Dreiecke an der Fassade erzeugt wird.

Um das Experiment umzusetzen, hat McDonald's auf das Knowhow externer Spezialisten gesetzt. So hat neben der Mediaagenturauch die jüngst gegründete und auf nachhaltige Beratung spezialisierte Unitan dem Auftritt mitgewirkt. Auch, der auf Werbung im öffentlichen Raum spezialisierte Dienstleister der Omnicom Media Group Germany, war an Bord.Nachhaltig wird das Ganze durch das verwendete Material und den Umgang damit nach Abschluss der Kampagne. Denn für die Lenticular Murals wurde zum einen recyceltes Holz anstelle der sonst üblichen bedruckten Folien oder Plakate sowie luftreinigende, sogenannte photokatalytische Farbe verwendet. Zum anderen wird das Holz nach der Kampagne verkauft und der Erlös an die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung gespendet - womit McDonald's die Wertschöpfungskette ausschöpfen und die Kreislaufwirtschaft weiter verlängern will.

© McDonald's

Das Lenticular Mural in Köln

Die Außenwerbung ist längst nicht der einzige Kanal, bei dem im Rahmen der Better-M-Kampagne auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. So wurden laut McDonald's auch die Werbemaßnahmen in Print- und Onlinemedien sowie in Social Media auf Ökoeffizienz getrimmt. So wurden etwa die Spotlängen der Online-Videos auf 10 Sekunden reduziert. Bei den Print-Titeln sei gezielt auf den Recycling-Anteil des Papiers sowie auf die FSC-Zertifizierung und Ecolabel geachtet worden, heißt es bei McDonald's."Mit der aktuellen Better M-Kampagne zeigen wir einmal mehr, dass McDonald’s nicht nur über Nachhaltigkeit spricht, sondern über sämtliche Liefer- und Wertschöpfungsketten hinweg Maßnahmen ergreift und künftig weiter ergreifen wird. Sei es von Ökostrom in den Restaurants über plastikfreie Gästeverpackungen bis hin zu ökoeffizienter Kommunikation im Rahmen dieser Mediakampagne", erklärt Markus Weiß, Unternehmenssprecher bei McDonald’s Deutschland.Die Messlatte liegt hoch. So sollen bis 2025 sämtliche Ver­kaufs­ver­pa­ckungen in allen McDonald’s Res­tau­rants weltweit aus er­neu­er­baren, re­cy­cel­ten oder zer­ti­­fi­zier­ten Ma­te­ria­lien be­ste­hen. Erste Erfolge gibt es bereits: So hat das Unternehmen in Deutschland nach eigenen Angaben seit 2019 durch Verpackungsumstellungen bei Produkten wie dem McFlurry bereits mehr als 2.000 Tonnen Plastik eingespart. mas