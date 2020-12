Denn das Leibchen wird von dem Club selbst produziert. Ziel ist es, "die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt" zu schaffen, wie es in einer Vereinsmitteilung vollmundig heißt. Zuvor hatte der FC St. Pauli das Ende der Zusammenarbeit mit dem Ausrüster Under Armour bekannt gegeben . Das US-Unternehmen hatte seit 2016 die Trikots für die Kiezkicker gestellt."Wir sehen die Zeit für eine Neuausrichtung gekommen, blicken aber auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit vielen gegenseitigen Impulsen zurück", verabschiedet sich Vertriebschef Bernd von Geldern im Namen des FC St. Pauli von Under Armour. Bei den Fans ist die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen immer umstritten geblieben. Denn Under Armour haftet der Ruch einer amerikanisch-martialischen Marke an, was sich so gar nicht mit der linkalternativen Kiezkultur auf St. Pauli verträgt.