Ab sofort trägt Mendelsohn bei Facebook den Titel Vice President Global Business Group und leitet das globale Werbeschäft des Internet-Giganten künftig von New York aus. Als Europachefin arbeitete sie bislang in London. Wie Adweek berichtet , sucht Facebook bereits ein*e Nachfolger*in für den Posten des Europachefs."Eines der Dinge, die mir immer am meisten Spaß gemacht haben, ist es, mit Unternehmen jeder Größe zusammenzuarbeiten und sie bei der Nutzung unserer Tools zu unterstützen, damit sie wachsen können. Vor allem, weil dies nicht nur ihren Geschäftszielen dient, sondern auch den Menschen dahinter", so Mendelsohn in einem Statement.Die erfahrene Managerin arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Werbebranche. Zu ihren Stationen zählen unter anderem BBH, Grey und Karmarama. tt