Das Autohero-Logo ist damit ab sofort auf den Trikots der A-Nationalmannschaften der DHB-Frauen und -Männer zu sehen. Weitere On- und Offline-Marketingmaßnahmen sind im Verbandsumfeld geplant, wobei die Fans im Mittelpunkt stehen sollen. Außerdem wird Autohero offizieller Presenter von handball.net, der neuen zentralen Spieldatenplattform des DHB.



Autohero: Hauptpartner des DHB

pro Jahr rund 1,2 Millionen Euro für das Sponsoring gezahlt. Wie sich Autohero das Engagement kosten lässt, wurde nicht mitgeteilt.



Das Gespann hat viel vor: Gemeinsam wollen der DHB und Autohero das "Jahrzehnt des Handballs" einläuten, wie die kommenden Jahre aufgrund einer Vielzahl von sportlichen Highlights genannt werden. Den Auftakt macht die Handball-Europameisterschaft der Herren in Ungarn und der Slowakei, bei der am 13. Januar erstmals angeworfen wird. Höhepunkt soll der Zusammenarbeit die Europameisterschaft der Herren 2024 in Deutschland sein.Autohero baut mit der vonvermittelten Partnerschaft sein bestehendes Sponsoring-Portfolio um ein weiteres prominentes Engagement aus. Seit der laufenden Saison sind die Berliner Hauptsponsor des ebenfalls in der Hauptstadt beheimateten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC , im vergangenen Jahr war das Unternehmen offizieller Serienpartner der Rennserie DTM . Der DHB wiederum schließt die Lücke, die die AOK hinterlässt. Der Verband und sein langjähriger Hauptsponsor hatten sich nicht auf eine Verlängerung des Vertrages verständigen können AOK-Angaben zufolge ging es dabei ums Geld, weshalb davon auszugehen ist, dass Autohero mehr an den DHB zahlt als der Vorgänger. Die Krankenkasse hat laut Spiegel