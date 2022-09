Nadine Kamski verantwortet ab Oktober das gesamte Mediabudget der L'Oréal-Gruppe in Deutschland und Österreich

Der Kosmetikkonzern L’Oréal hat eine neue Media-Direktorin: Nadine Kamski übernimmt ab 1. Oktober die Verantwortung für das gesamte Mediabudget der L’Oréal-Gruppe in Deutschland und Österreich. Das hat HORIZONT exklusiv erfahren. Damit tritt die 35-Jährige die Nachfolge des langjährigen Mediachefs Andreas Neef an,. Kamski berichtet an Fabien Petit, Chief Digital & Marketing Officer von L’Oréal.