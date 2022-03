© OMR Kult-Regisseur Quentin Tarantino tritt in diesem Jahr als Speaker beim OMR Festival auf An den beiden Festival-Tagen werden auf insgesamt 10 Bühnen Top-Speaker aus aller Welt auftreten. Neben Hollywood-Legende Quentin Tarantino sind unter anderem der niederländische Besteller-Autor und Aktivist Rutger Bregman sowie Harvard-Professorin und Celebrity Coach Anita Elberse mit von der Partie. Weitere prominente Gäste finden sich auf der

Inhaltlich dreht sich alles um Zukunftssparten wie New Mobility, NFTs, Fintech und Digitalisierung. Die Kombination aus Expo, Konferenz, rund 150 Masterclasses und mehreren Side Events bringt die Marketingbranche in der Hamburg Messe zusammen. Erwartet werden mehr als 60.000 Teilnehmende.An den beiden Festival-Tagen werden auf insgesamt 10 Bühnen Top-Speaker aus aller Welt auftreten. Neben Hollywood-Legendesind unter anderem der niederländische Besteller-Autor und Aktivistsowie Harvard-Professorin und Celebrity Coachmit von der Partie. Weitere prominente Gäste finden sich auf der OMR-Website und sollen in den kommenden Tagen durch weitere bekannte Namen ergänzt werden. Insgesamt sollen laut Veranstalter mehr als 800 Speakerinnen und Speaker und rund 1000 Aussteller und Partner bei dem Event mitwirken.



Darüber hinaus erwarten die Teilnehmenden der in diesem Jahr neu beim OMR Festival eingeführte 5050 Gründer:innen-Pitch, dessen Jury unter anderem Angel-Investorin Lea-Sophie Cramer und Unternehmerin Verena Pausder angehören.

Auch wird es in diesem Jahr zwei neue Formate geben: den Future Moves – New Mobility Summit , bei dem sich alles um zukunftsweisende Mobilität dreht und die Finance-Forward-Konferenz , die sich auf den Umbruch der Finanzwelt fokussiert und mit zahlreichen namhaften Gästen der Branche aufwartet. Gemeinsam mit der Wirtschaftzeitschrift Capital aus dem Hause Gruner + Jahr hat OMR das Format Finance Forward bereits vor zwei Jahren an den Start gebracht. Seitdem ist die Marke weiter gewachsen und inzwischen fester Bestandteil der Finanz-Branche.Darüber hinaus erwarten die Teilnehmenden der in diesem Jahr neu beim OMR Festival eingeführte, dessen Jury unter anderem Angel-Investorinund Unternehmerinangehören.