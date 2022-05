2020 muss ein auf den ersten Blick geschäftiges Jahr für Fynn Kliemann gewesen sein: Gemeinsam mit dem Textilhersteller Global Tactics "versorgte" er tausende Flüchtlinge mit damals dringend benötigten Corona-Schutzmasken und heimste im Zuge dessen den Sonderpreis des Next Economy Awards (NEA) der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ein. Nach den TV-Enthüllungen des Satirikers Jan Böhmermann im Rahmen des "ZDF Magazin Royale" erscheinen diese Handlungen mittlerweile aber in einem ganz anderen Licht: Von Maskenbetrug, Verschleierung der Herkunft und Täuschung seiner Geschäftspartner ist die Rede. Nach About You und der Tafel Deutschland wenden sich nun zahlreiche weitere Kooperationspartner von Kliemann ab.





Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ein Statement auf ihrer Webseite, das nicht an deutlichen Worten spart: " Weil er unlautere Methoden angewendet und uns mit Greenwashing hintergangen hat, erkennen wir ihm den Preis ab", heißt es dort. Vor allem wegen seines sozialen Engagement mit Blick auf Schutzmasken sei ihm der Preis 2020 verliehen worden. Die veröffentlichten Recherchen des ZDF würden nun belegen, dass diese Aussagen nicht stimmten und die Masken in Bangladesch und Vietnam hergestellt worden seien. "Die Grundlage für die Auszeichnung mit dem Sonderpreis des NEA entfällt. Daher erkennt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. Fynn Kliemann den Preis ab."



Auch Viva con Agua zieht nun aus den von Jan Böhmermann und der Redaktion des "ZDF Magazin Royale" veröffentlichten Vorwürfen gegen Kliemann Konsequenzen: Die Berichterstattung über Kliemann und Global Tactics habe den Verein "bestürzt" und "getroffen", wie es in einer Stellungnahme auf der Vereins-Homepage heißt. Die geschilderten Vorwürfe stünden laut Viva con Agua in krassem Gegensatz zu "unseren Werten und unserer Vorstellung von gemeinwohlorientiertem Unternehmertum."