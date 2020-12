© HORIZONT Sascha Pallenberg kehrt zurück in die Selbstständigkeit

Daimler verliert seinen Head of Digital Transformation: Sascha Pallenberg verlässt den Konzern nach vier Jahren. Das hat der in der Branche anerkannte Digitalexperte auf LinkedIn selbst mitgeteilt. Pallenberg kehrt zurück in die Selbstständigkeit. Was er genau vorhat, verrät er allerdings noch nicht.