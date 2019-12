Wer mich und meine Herkunft kennt, weiß, dass meine Großeltern selbst eine kleine Brauerei hatten", sagt Klopp in der Pressemitteilung des Unternehmens. "Daher bewundere ich die herausragende Leistung von Erdinger, seit Jahrzehnten als Familienbrauerei ganz oben in der Branche zu sein. Um dorthin zu kommen und zu bleiben, braucht es Leidenschaft, Können und ein eingespieltes Team. Das ist wie im Fußball. Wir passen einfach perfekt zusammen."





Für Erdinger ist der Deal mit Klopp ein echter Coup - den das 1886 gegründete Traditionsunternehmen standesgemäß auf der Feier zum 80. Geburtstag von Inhaber Werner Brombach verkündete. Der Fußballtrainer selbst grüßte die rund 1000 geladenen Gäste via Live-Schalte. Über die Laufzeit des Werbevertrags und das Salär Klopps macht Erdinger keine Angaben. Laut Branchenkreisen soll der gebürtige Schwabe bei einer Laufzeit von drei Jahren etwa drei Millionen Euro per annum einstreichen und den Absatz der Privatbrauerei kräftig ankurbeln. Im kommenden Frühjahr dürften erste Werbemaßnahmen mit dem neuen Testimonial in der Hauptrolle zu sehen sein.Klopp ist nicht das erste Testimonial aus dem Fußball, das für Erdinger wirbt. Über mehr als ein Jahrzehnt prägte Franz Beckenbauer die TV-Kampagnen der Weißbierbrauerei, ehe der "Kaiser" vor rund fünf Jahren aus der Erdinger-Werbung verschwand. Klopp hingegen warb seit 2016 in mehreren Kampagnen für die alkoholfreie Variante von Warsteiner. Nach 2017 war er hingegen nicht mehr in TV-Auftritten der Marke zu sehen. tt