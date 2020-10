gestern





it Michael Wendler einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der die Kaufland-Botschaft humorvoll und sympathisch transportiert, so war am Abend schluss mit lustig: "Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird", hieß es auf dem Twitteraccount der Supermarktkette . "Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen." Dazu postete Kaufland den Hashtag "#nichtegal".

Schlagersänger Michael Wendler ist als Juror bei DSDS ausgestiegen. Das gelte mit sofortiger Wirkung, sagte Wendler am Donnerstagabend in einer Instagram-Story. Als Grund nannte der 48-Jährige das Vorgehen von Bundesregierung und Medien in der Corona-Pandemie. RTL zeigte sich völlig überrascht von den Aussagen Wendlers – "sowohl zum Ausstieg aus 'DSDS' als auch von seinen Verschwörungstheorien", teilte der Sender auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Davon distanzieren wir uns ausdrücklich."In einer Instagram-Story, die 24 Stunden abrufbar ist, begründet Wendler seinen Entschluss in einer offenbar vorgelesenen Stellungnahme. Er werfe der Bundesregierung in der Corona-Krise "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor", erklärte er. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender, darunter RTL, "gleichgeschaltet" und "politisch gesteuert" zu sein.Für Kaufland, das gerade erst eine Social-Media-Kampagne mit Michael Wendler vorgestellt hatte, war damit eine Grenze überschritten. Hieß esnoch, mDSDS-Jury-Chef Dieter Bohlen äußerte sich via Instagram zu den Aussagen Wendlers und sprach von einem "Abend der Freude". Alle seien schuld, nur ausnahmsweise er nicht, scherzte Bohlen. Die neue DSDS-Staffel soll im Januar starten. dpa