"Ohne Vielfalt gäb´s hier nur Kartoffeln"

Wolt zeigt in Berlin-Neukölln Flagge für eine bunte Gesellschaft - und wird angefeindet

Dass Wolt mit dieser Werbeaktion die Gemüter erhitzen würde, war gewol(l)t: "Ohne Vielfalt gäb´s hier nur Kartoffeln", steht auf einem Blow-Up-Plakat, das seit wenigen Tagen an der S-Bahn-Station in Berlin-Neukölln hängt - also jenem Stadtteil, dem …