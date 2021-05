About You möchte 600 Millionen einsammeln

© About you Die Gründer von About you bereiten sich auf den Börsengang vor.

Jetzt ist es offiziell. Der Hamburger Online-Händler About You hat angekündigt, im 2. Quartal an die Frankfurter Börse zu gehen. Das Top-Management um Tarek Müller will einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. Das Geld soll für die internationale Expansion und die Technologie verwendet werden.